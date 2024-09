Extel premia Intesa Sanpaolo: Messina miglior ceo delle banche europee

Il gruppo torinese consolida ulteriormente la sua leadership nel mondo bancario internazionale: 1.800 investitori e analisti finanziari mettono al primo posto le sue figure dirigenziali, il cda e il team di investor relations

Per la settima volta di fila, Carlo Messina – consigliere delegato e ad del gruppo Intesa Sanpaolo – viene eletto come miglior chief executive officer fra le banche europee. A stabilirlo è un sondaggio curato dal fornitore di ricerca indipendente Extel, che da nove anni raccoglie i pareri di migliaia di operatori finanziari per decretare i migliori istituti di credito.

Fra i 1.800 investitori istituzionali e analisti finanziari interpellati, Intesa Sanpaolo è riuscita a confermarsi per la quinta volta di fila al vertice delle banche europee nel rispetto dei criteri ESG. Oltre al ceo, l’intero consiglio di amministrazione continua a classificarsi primo in una specifica graduatoria creata tre anni fa. Mentre a pochi mesi dall’incarico di senior advisor del ceo, Stefano del Punta spicca per l’ottava volta di fila il migliore fra i chief financial officer europei. Spostandoci sul lato della gestione dei rapporti con investitori e intermediari, il sondaggio premia per il settimo anno consecutivo il team di investor relations del gruppo, guidato da Andrea Tamagnini e Marco Delfrate. Il quale, giunge per la settima volta alla guida della classifica dei migliori investor relations professionals.

“I riconoscimenti assegnati da Extel”, commenta il gruppo su un comunicato stampa, “testimoniano il forte apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana con forte capacità di innovazione e una grande attenzione alla sostenibilità e all’impegno sociale”. Si rafforza ulteriormente la leadership internazionale del gruppo. Questo è stato possibile soprattutto grazie all’impegno di tutte le nostre persone”, dichiara Messina, che attribuisce i meriti raggiunti anche al “management team preparato e coeso, a un modello di business unico, ben diversificato e resiliente e a elevati investimenti in tecnologia”. Un risultato che conferma il gradimento da parte del mondo della finanza per l’operato di Intesa Sanpaolo, convinto più di prima nel “raggiungere e superare gli impegni presi e la marcata sensibilità verso le tematiche ESG, con una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale.”