L'Abi a trazione europea. Rottigni (Intesa) è il nuovo direttore generale

Prende il posto di Sabatini. Così l'Abi si rinnova: punta al dialogo europeo e al rilancio del sistema del credito. E il gruppo guidato da Carlo Messina rientra nel comitato sindacale dell'associazione dei bancari

Il rischio è stato di avere un’Abi senza Intesa Sanpaolo. Sarà, invece, un’Abi diretta da Intesa Sanpaolo, o, meglio, da uno dei suoi top manager, Marco Elio Rottigni, responsabile della divisione banche estere del gruppo guidato da Carlo Messina. Proprio quest’ultimo ha svolto il ruolo di “picconatore” dell’associazione che raggruppa le banche del paese in una fase in cui sembrava aver perso capacità di essere motore di rinnovamento del sistema del credito e delle sue relazioni con il mondo sindacale, politico ed economico. Rottigni è stato, infatti, indicato dal comitato esecutivo come nuovo direttore generale al posto di Giovanni Sabatini, mentre alla presidenza resta Antonio Patuelli.

Proprio il profilo internazionale di Rottigni fa presupporre una maggiore apertura dell’Abi al dialogo a livello europeo: “Vogliamo la migliore Abi d’Europa”, è stato l’auspicio più volte dichiarato da Messina, che ieri, uscendo da palazzo Altieri, ha annunciato il ritorno di Intesa Sanpaolo nel comitato sindacale dell’associazione, da cui la banca era uscita più d’un anno fa in dissenso sulle politiche per il rinnovo del contratto dei bancari. Una spaccatura che rischiava di non limitarsi alle relazioni sindacali ma che metteva a repentaglio la permanenza stessa di Intesa all’interno dell’Abi. La ricomposizione è avvenuta intorno al nome di Rottigni, che sarebbe stato individuato con il supporto di un comitato di cinque banchieri (Gian Maria Gros Pietro, Ilaria Dalla Riva, Maurizio Sella, Camillo Venesio e Massimo Tononi).

Rottigni, milanese, è praticamente una pietra miliare di Intesa Sanpaolo avendo cominciato la sua carriera nel 1982 alla Banca commerciale italiana, come analista finanziario. Gradino dopo gradino, è salito nella scala gerarchica attraversando tutte le fasi che hanno portato alla composizione del gruppo bancario com’è oggi. Gli affari corporate e la finanza pubblica sono stati suo pane quotidiano prima di approdare al coordinamento di tutte le filiali e le controllate estere. Con Rottigni, l’Abi comincia una nuova èra a trazione europea.