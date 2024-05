Bayer ride, Bayer piange

Bisogna scomodare Charles Dickens e il suo “Racconto di due città” per cogliere l’essenza di quanto succede in queste settimane e in questi giorni a Leverkusen. Euforia orgogliosa e ansia esistenziale convivono nel cuore profondo della città renana. Imbattuto da 48 partite, il Bayer 04, la squadra di calcio che non ha mai vinto nulla, trionfa con cinque giornate di anticipo nella Bundesliga, guadagna la finale della Coppa di Germania ed entra anche in quella di Europa League, ipotecando un triplete da sogno. Ma quello che per il club è l’annus mirabilis, è invece l’annus horribilis per la Bayer Ag, la multinazionale farmaceutica che ha creato la città e la stessa società di calcio di cui è proprietaria, ha oltre 100 mila dipendenti in tutto il mondo, ma perde miliardi, continua a ridurre il personale e vede il suo titolo in Borsa ai minimi degli ultimi vent’anni.

