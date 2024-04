Xabi Alonso e quei no che ti aiutano a vincere

Xabi Alonso forse vince oggi, forse domani. Ma la sua vera impresa è di fine marzo, quando quasi nessuno se l’aspettava. Seduto dietro l’ordinario tavolo delle conferenze stampa prepartita – quelle spesso piene di parole scontate, con sponsor che scorrono alle spalle e prodotti esibiti su un tavolino come fosse il bancone di un bar (si contano una bevanda energetica, due bottigliette di birra, due diverse di Coca Cola) –, con le braccia conserte, poggiate sul tavolo e il volto sereno di chi è a posto con sé, ha fermato il mondo intorno a lui: ha deciso di restare, tenersi la panchina del Bayer Leverkusen. Di dire no ai grandi, perché grandi si può anche diventare: “Sento che questo è il posto giusto per me, per migliorare come allenatore, visto che sono un giovane allenatore. Il mio lavoro al Bayer non è finito, voglio aiutare la squadra, voglio aiutare i giovani a crescere, e sono felice”. Tutto quello che in questa frase può apparire scontato non lo è. È, anzi, quasi sovversivo: far notizia con una non notizia, cambiare il racconto su di sé senza nemmeno una scorciatoia.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE