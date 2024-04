Previsioni di bilancio in linea con le nuove regole Ue. Con qualche incognita

Tredici miliardi di euro di nuove tasse o minori spese all’anno. E’ questo il numero che terrorizza molti dei partiti italiani che non hanno sostenuto la riforma del Patto di stabilità al Parlamento europeo, astenendosi o votando contro. Il Movimento 5 stelle da mesi denuncia questa cifra a dimostrazione – dicono – della necessità di fare una manovra correttiva in corso d’anno. Numeri che riporta anche il Partito democratico, più a bassa voce visto che a firmare il nuovo Patto è stato anche il suo commissario Paolo Gentiloni (benché la proposta iniziale della Commissione fosse diversa e, senza dubbio, decisamente migliore). Ma come spesso accade quando la politica discute di cifre, in quel numero – 13 miliardi annui – c’è un po’ di vero e molto di sbagliato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE