I partiti italiani uniti contro la riforma del Patto di stabilità

Bruxelles. “Abbiamo unito la politica italiana”, ha ironizzato amaro il commissario Paolo Gentiloni, dopo che il Parlamento europeo ha approvato la riforma del Patto di stabilità e crescita, senza il voto dei principali partiti di maggioranza e opposizione italiani. L’Italia è il paese che ha il secondo debito più alto dell’Unione europea dopo la Grecia, il 137,3 per cento del pil, ma a differenza di quello greco non è su una traiettoria discendente. L’Italia è anche il paese che nel 2023 ha registrato il più alto deficit con il 7,4 per cento, tre punti in più di quanto programmato solo un anno fa. Eppure tutti i partiti italiani rappresentati al Parlamento europeo si sono astenuti o hanno votato contro le nuove regole di governance economica. Con un’unica eccezione: il Südtiroler Volkspartei.

