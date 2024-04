La direttiva case green è legge con il voto contrario di Italia e Ungheria. Giorgetti: "Chi paga?"

L'Ecofin approva a maggioranza qualificata le nuove regole per l'efficientamento degli edifici. Il ministro italiano rivendica il no: "Il Superbonus potrebbe insegnare qualcosa". FdI, Lega e Forza Italia puntano a rivedere il provvedimento nella prossima legislatura

Il consiglio europeo Economia e Finanza riunito oggi in Lussemburgo ha approvato in via definitiva la revisione della direttiva sulle Case Green. Italia e Ungheria hanno votato contro, mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovenia e Svezia si sono astenute. "E' una bellissima direttiva, bellissima e ambiziosa, ma alla fine chi paga?", ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dall'Ecofin, ricordando l'esperienza del Superbonus che ha avuto effetti devastati sui conti pubblici italiani: "Noi abbiamo delle esperienze in Italia in cui pochi fortunelli hanno rifatto le case grazie ai soldi che ci ha messo lo stato, cioè tutti gli altri italiani. E diciamo che è un'esperienza che potrebbe insegnare qualcosa", ha aggiunto. "Devo dire che quando sono arrivato qua la prima volta diversi colleghi mi chiedevano 'com'è l'esperienza del Superbonus' e io già allora gli avevo sconsigliato di avventurarsi su questo terreno. Credo che ci sia da riflettere. È giusto immaginare di rifare tutte le case green ma ribadisco: chi paga? Le famiglie, gli stati, l'Europa?", ha detto Giorgetti parlando con i cronisti.