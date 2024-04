Non c'è futuro per le imprese senza una grande battaglia sugli Its

Confindustria si avvia ad avere un nuovo presidente (a cui facciamo i migliori auguri) in un quadro molto diverso da 5 anni fa. Sui temi di merito, oggi, diversamente da allora, il problema principale delle imprese non sono gli investimenti ma è trovare persone che abbiano le competenze per lavorare ai nuovi prodotti nei nuovi mercati. L’Italia, che è ancora la seconda manifattura europea, pagherà un prezzo molto alto se stenterà ancora nella costruzione di un sistema di istruzione terziaria (universitaria) professionalizzante alternativo e parallelo alle università tradizionali. Mentre altri paesi come la Francia e la Svizzera hanno iniziato vent’anni fa e ora sono al 30% di studenti iscritti nei canali professionalizzanti (la Germania che ce l’ha da sempre sta al 50%), la Spagna ha iniziato nel 2006 ed è al 10%, l’Italia soltanto non è mai riuscita a decollare.

