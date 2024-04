Il rialzo del prezzo del greggio e l'incertezza mettono in difficoltà Fed e Bce

Il petrolio è tornato sopra i 90 dollari al barile per la prima volta da ottobre e adesso cominciano ad alzarsi diverse bandiere rosse. Sono due, in particolare, gli aspetti che impensieriscono gli analisti e i banchieri centrali. Uno è il tentativo di decifrare le cause di questa inattesa svolta rialzista, che dipende anche (ma non solo) dalle dinamiche reali nei mercati. Negli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una ripresa della domanda, soprattutto in Cina, dopo un lungo periodo in cui essa è rimasta contenuta. Inoltre, anche dal lato dell’offerta, l’Opec continua a frenare, per sostenere i prezzi. Tanto che le prime contromisure stanno scattando: Washington ha rallentato gli acquisti di greggio per le riserve strategiche (che erano state intaccate proprio per mitigarne le quotazioni). La Casa Bianca si sta anche muovendo sul piano internazionale, con la scelta di non rinnovare le sanzioni contro il Venezuela e la richiesta all’Ucraina di fermare gli attacchi alle raffinerie russe.

