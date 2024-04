Il gioco delle tre carte sul Pnrr: cosa sta succedendo

Il “gioco delle tre carte” avviato dal ministro Raffaele Fitto con il decreto Pnrr – e più volte denunciato dal Foglio – continua a creare altissima tensione politica, come è inevitabile, perché se apri un buco per chiuderne altri due, se ridai i soldi che hai sottratto ai comuni e li prendi dalle regioni, qualcuno che viene penalizzato senza nessuna logica lo trovi sempre. Tornano a lamentarsi ora i governatori che nell’ultima Conferenza stato-regioni hanno addirittura minacciato il ricorso alla Corte costituzionale o all’autorità giurisdizionale se non sarà eliminato il definanziamento da 1,2 miliardi per gli investimenti in edilizia sanitaria. Era già stata la Corte dei conti a denunciare le molte mancanze formali e sostanziali del decreto legge – che la prossima settimana entra nel vivo dell’esame in commissione alla Camera – e in particolare aveva messo nel mirino proprio la cancellazione degli stanziamenti alla sanità, ricevendo una piccatissima smentita del ministro per l’Europa e il Pnrr. Il Foglio ha già scritto che aveva ragione la Corte dei conti.

