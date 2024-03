Si può fare! L'Italia, dopo vent'anni di buio, riapre alle biotecnologie

Dopo aver percorso un tunnel oscuro durato un quarto di secolo, l’Italia torna a illuminare il miglioramento genetico vegetale con un riso elaborato da Vittoria Francesca Brambilla all’Università Statale di Milano. Un riso frutto della ricerca scientifica pubblica, pensato per ridurre l’uso di fungicidi, immaginato per tutelare il tipico riso italiano da risotto, progettato per una caratteristica ricetta della nostra cucina. Il RIS8imo, questo l’acronimo del progetto, ha ricevuto l’autorizzazione dal ministero dell’Ambiente (Mase) alla sperimentazione in campo e potrebbe vedere la luce in aprile, scacciando così il buio della ragione che ha umiliato le speranze di una generazione di scienziati.

