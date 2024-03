De Felice ci spiega cosa c'è dietro la crescita a sorpresa del pil italiano

“Qualcosa sta cambiando nelle prospettive di crescita dell’Italia, il nostro paese non è più fanalino di coda in Europa e l’impatto positivo del Pnrr è stato ancora molto limitato. Se i flussi di spesa legati al piano accelereranno tra il 2024 e il 2026 e se poi la nuova Commissione europea dovesse concedere la proroga di due anni per ultimare i progetti avremmo una maggiore potenzialità di crescita”. Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, spiega al Foglio cosa c’è dietro lo scatto in avanti dell’Italia che il centro studi da lui diretto, insieme con altri osservatori economici, stanno registrando in questo periodo: ci sono gli investimenti di Industria 4.0 e gli incentivi all’edilizia. “E’ innegabile che sia così, in particolare, è evidente l’accelerazione degli investimenti in macchinari, mezzi di trasporto e tecnologie: dal 2016 al 2023, l’Italia ha messo a segno un incremento del 35,7 per cento contro il 19,2 della Francia, il 14,3 della Spagna e appena il 4,5 della Germania. Le imprese stanno dimostrando un dinamismo sorprendente”. Poi, però, “nel 2023 la spesa effettiva finanziata dal Pnrr – osserva De Felice – è stata pari a soli 21,1 miliardi rispetto ai 40,9 attesi dal governo a fine 2022; occorre quindi un significativo cambio di passo a partire da quest’anno”.

