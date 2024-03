Il messaggio di Bankitalia per nuove riserve di capitale. Parla Perrazzelli (Bankitalia)

"Prepararsi ad affrontare nuovi rischi sistemici perchè questo assetto congiunturale positivo probabilmente non si ripeterà nel prossimo futuro". Il messaggio della vicepresidente di Palazzo Koch per le banche italiane. Prevenire è meglio che curare

Mettere fieno in cascina in tempi di prosperità è il modo migliore per affrontare i periodi di difficoltà. Così la Banca d’Italia guidata da Fabio Panetta ha avviato un’azione di “moral suasion” nei confronti delle banche per spingerle a non adagiarsi sugli allori degli straordinari risultati raggiunti, grazie soprattutto alla spinta dei tassi d’interesse, che hanno prodotto 47 miliardi di capitale “libero”, cioè non assorbito dai criteri di vigilanza, secondo gli ultimi dati di settembre 2023.