Ecco Ferdinando Uliano, sindacalista dei fatti alla prova di auto e contratti

Il nuovo numero uno di Fim-Cisl punta su Stellantis più che sui cinesi per aumentare la produzione entro il 2030. Oltre ai problemi dell’auto il sindacalista dovrà affrontare un'altra questione: il rinnovo del contratto dei metalmeccanici in scadenza a giugno

Di Ferdinando Uliano tutto si può dire tranne che tifi per l’arrivo dei carmaker cinesi in Italia. Ha 57 anni ed è un sindacalista bergamasco che ha fatto una carriera lineare di tipo novecentesco. Ha iniziato lavorando in una piccola fabbrica, la Brevi di Telgate, è diventato delegato di base e via via dirigente locale, segretario nazionale e nei giorni scorsi numero uno della Fim-Cisl subentrando a Roberto Benaglia.