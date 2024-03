In Giappone finisce l'èra dei tassi negativi: Tokyo verso la normalizzazione monetaria

Anche la Banca del Giappone ha messo fine ai tassi negativi. Viene subito alla bocca la facile ironia sulla resa dell’ultimo giapponese nella giungla (degli interessi in questo caso). Ma anziché ultima, la banca centrale giapponese è stata la prima a incamminarsi in quella terra incognita che sarebbe stata attraversata anche da Mario Draghi, dai paesi del nord Europa, dalla Svizzera (ma non dalla Federal reserve americana). Pioniere era stato Haruhiko Kuroda, ex ministro delle finanze nominato da Shinzo Abe, per sfidare l’ortodossia e pompare moneta mentre il primo ministro gonfiava il debito pubblico.

