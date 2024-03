Come essere ambiziosi sulla competitività? Un paper anti retorico utile per Draghi

Il rapporto che l'ex presidente del Consiglio presenterà a giugno, dopo le elezioni europee, farà i conti in tasca all'Ue. Nel frattempo si fa il punto sullo stato dell’arte, come hanno fatto alcuni ricercatori della Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma

L’Unione europea deve investire circa mezzo miliardo di euro l’anno per la transizione energetica. E quanto per la difesa dal neo-imperialismo russo? Quanto per ridurre il divario con gli Stati Uniti e tener testa alla Cina? Circolano cifre da capogiro. Il rapporto che Mario Draghi presenterà a giugno, dopo le elezioni europee, farà i conti in modo più preciso e indicherà il modo di trovare le risorse non solo con un aumento del bilancio, ma emettendo titoli comuni, eurobond vincolati agli obiettivi strategici della Ue. Nell’attesa si fa il punto sullo stato dell’arte. È il compito che si sono posti alla Facoltà d’ingegneria della Sapienza, nell’ambito dell’Osservatorio delle imprese presieduto da Riccardo Gallo. Il documento è stato redatto da Livio De Santoli, Andrea Locatelli, Pierluigi Montalbano, Giuseppe Pisauro e dallo stesso Gallo. Alcune delle proposte – sul patto di stabilità, sulla strategia green, sul sostegno alle filiere regionali e sulle terre rare – sono in sintonia anche con molte posizioni emerse nell’esecutivo. Troveranno spazio di qui alle elezioni?