Il dopo Bonomi è un affare tra Orsini e Garrone

Gialli, sberle e modelli. Alla fine per la presidenza di Confindustria sono solo in due: si prospetta una corsa molto incerta in un momento di difficile trasformazione per il comparto italiano

Per la presidenza della Confindustria alle fine sono solo in due: Edoardo Garrone e Emanuele Orsini, è questa la decisione dei tre saggi che debbono designare i candidati. La notizia è arrivata ieri sera, ma fino a due ore prima sembrava che fosse in corsa anche Antonio Gozzi. L’Agenzia Italia alle 18,26 aveva battuto la notizia che il presidente della Federacciai aveva raccolto un 25 per cento dei voti assembleari, quindi oltre la soglia prevista del 20 per cento. Aveva ottenuto consensi al nord e al sud, in un’ampia gamma di settori dell’industria manifatturiera/farmaceutica, moda, legno-arredo, chimica, vetro, cemento e ovviamente acciaio. Due ore dopo l’agenzia Ansa capovolge il risultato. Alla conta delle deleghe infatti risulterebbe che erano meno della quota prevista. Così la commissione ha escluso Gozzi. Il giorno prima si era ritirato anche un altro candidato potenziale, Alberto Marenghi.