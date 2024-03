La sfida di Descalzi: la transizione energetica deve vivere di mercato non di sussidi

In attesa che il governo chiarisca le intenzioni sulla ipotizzata vendita di una quota del 3-4 per cento del capitale, Eni presenta alla comunità finanziaria il nuovo piano strategico per il 2024-2027. Più estrazioni ma anche meno emissioni inquinanti. E’ questa la sfida per una transizione energetica “sostenibile” che il gruppo guidato da Claudio Descalzi intende affrontare nei prossimi anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE