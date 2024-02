I numeri della Coldiretti sono davvero così imponenti?

“Con 1,6 milioni di iscritti siamo la più grande organizzazione in Europa”. Ma com'è possibile se in Italia ci sono 1,1 milioni di aziende agricole? E come può essere "più grande" dei colossi Fnsea (francese) e Dbv (tedesca)?

“Il numero è potenza”, diceva uno slogan del Ventennio. E come nessuno, né tra gli estimatori né tra i detrattori, mette in dubbio la potenza della Coldiretti, così tutti sono certi che essa derivi dai suoi numeri: “Con 1,6 milioni di associati, siamo la più grande organizzazione agricola europea”, dice di sé. È sulla base di queste cifre, che impressionano la politica sempre affamata di consenso, che la Coldiretti riesce ad avere una notevole influenza sul governo. Il potere sul ministero dell’Agricoltura del sindacato guidato dalla coppia Prandini-Gesmundo è clamoroso ora che c’è Francesco Lollobrigida, ma in realtà è indipendente dal colore politico dei governi, tutti suggestionati dai numeri. Ma davvero Coldiretti rappresenta oltre un milione e mezzo di agricoltori ed è la più grande organizzazione del settore in Europa?