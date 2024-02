La spinta del Pnrr: duecento miliardi di appalti assegnati in tre anni

Il nuovo dato che mostra come i fondi del Next Generation Eu abbiano messo in moto una macchina straordinaria, nonostante i ritardi legati alla realizzazione dei progetti

Arriva un altro dato clamoroso dal mondo degli appalti a dire che macchina straordinaria abbia messo in moto il Pnrr nel triennio 2021-2023 e come uno dei motori principali di questa macchina sia stato quello dei comuni. Nel 2023, secondo l’Osservatorio appalti del Cresme, sono stati aggiudicati lavori per un totale di 91,5 miliardi, dato che frantuma il record storico di 59,4 miliardi raggiunto nel 2022 (+54 per cento). Se si aggiungono i 49 miliardi appaltati nel 2021 si arriva a 200 miliardi, che hanno certamente dentro gran parte delle opere Pnrr ma tengono conto anche di molti progetti che sono andati in scia, a partire da quelli del Piano nazionale complementare. Per dare un’idea della straordinarietà del fenomeno è sufficiente ricordare che l’anno più prolifico, prima del triennio d’oro del Pnrr, era stato il 2005 (erano i tempi della legge obiettivo) che si era fermato a 24 miliardi.