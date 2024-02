Da oggi i postini portano anche i "freschi" a domicilio

Poste Italiane lancia PosteGoFresh, il nuovo servizio per ordinare prodotti alimentari freschi online grazie alla joint venture con Mazzocco. Un passo nel segmento enogastronomico, che ha visto triplicare quantità e valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni

Per gli undici milioni di italiani che fanno la spesa online, secondo gli ultimi dati presentati da Netcomm focus Food & Grocery, da oggi c'è un nuovo servizio. Poste Italiane lancia PosteGoFresh: la spesa a domicilio che consente di ordinare prodotti alimentari freschi grazie al trasporto refrigerato. I prodotti si ordinano online e la consegna può avvenire in un punto di ritiro oppure a domicilio. A gestire il trasporto sarà Mlk Fresh, società nata dalla joint venture tra la controllata di Poste Mlk Deliveries e Mazzocco, società del Gruppo di sistemi logistici Italtrans specializzata nei trasporti refrigerati. Poste ci mette il suo expertise sulle consegne programmate e Mazzocco integra con le sue piattaforme logistiche del freddo.

Il Food & Grocery rappresenta una fetta importante dell’e-commerce di prodotto: secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politenico di Milano costituisce il 13 per cento del suo valore complessivo. Anche per questo l'azienda partecipata dal Mef ha deciso di ampliare i suoi servizi di logistica e-commerce entrando nel segmento enogastronomico, che ha visto triplicare quantità e valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni.

Il servizio è già disponibile in più di venti città tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze, e sarà esteso gradualmente sul territorio nazionale. Come spiega una nota di Poste Italiane, PosteGoFresh semplifica e rende più comode le modalità di ritiro poiché il destinatario avrà la possibilità di prenotare l’appuntamento di consegna scegliendo la fascia oraria, potrà monitorare su mappa l’arrivo del prodotto e optare per un ritiro in un punto di ritiro refrigerato, alternativo all’home delivery, in cui il pacco viene conservato alla giusta temperatura.