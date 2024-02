Perché Sinner fa benissimo a “votare coi piedi” a Montecarlo

Come può Sinner diventare l’orgoglio italiano se non paga le tasse in Italia?”, ha scritto Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera all’indomani della sua (di Sinner) straordinaria performance australiana. Quest’ultimo ha educatamente glissato sul tema fiscale, spostando l’attenzione sui vantaggi professionali e non offerti dall’ambiente monegasco. Ma veramente, per essere un buon italiano, è necessario non solo e non tanto pagare le tasse in Italia (cosa che è ovvia se si lavora e risiede in Italia) ma “desiderare” di pagare le tasse in Italia tanto, per esempio, da rinunciare a un contesto per altri versi più favorevole? E veramente ogni italiano dovrebbe guardare con una punta di biasimo tutti coloro che, avendone la possibilità e nel rispetto delle regole, trovano altrove un ambiente lavorativo e, perché no, anche fiscale più stimolante, nel primo caso, e accettabile, nel secondo?

