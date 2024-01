Non c'è capitalismo senza democrazia

L’annuale appuntamento di Davos che si apre lunedì sarà dominato dalle guerre o “incertezze geopolitiche”, come vengono eufemisticamente definite. Ieri il World Economic Forum ha presentato il rapporto sui rischi globali filo conduttore ormai da 19 anni del confronto che vedrà riunito il classico parterre de roi, da Emmanuel Macron al segretario di stato americano Antony Blinken, dal premier cinese Li Qiang a Volodymyr Zelensky alla disperata ricerca di quel sostegno che s’è allentato in occidente e non c’è mai stato altrove. Il Global Risks Report 2024 è costruito su interviste a 1.400 esperti, politici, leader industriali realizzate nel settembre scorso dunque prima dell’attacco di Hamas contro Israele.

