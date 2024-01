“Riaccendere gli altoforni”. I sindacati non si rassegnano a una mini Ilva con cassa integrazione a vita

Taranto. Chissà se forse oggi smetteranno di chiamarla “ex Ilva”. Tecnicamente, in tutte le carte dei ministreri e dei tribunali, lo stabilimento di Taranto non ha mai cambiato nome: non è mai stato “ex”. Come pure “Ilva” (in amministrazione straordinaria) è ancora a oggi il nome della proprietà degli impianti, sotto sequestro. Acciaierie d’Italia, la società con Invitalia, come già ArcelorMittal, è solo affittuaria degli impianti che gestisce con fitto di ramo d’azienda fino a maggio 2024, quando scadrà il contratto di fitto e dovrà acquistarli. Questo sarà il primo problema che dovranno affrontare il governo e il team legale incaricato da Invitalia: se l’accordo con il socio di maggioranza è saltato, chi acquista gli impianti a contratto scaduto?

