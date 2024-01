Il fiuto dell'ottimismo di Wall Street, nonostante guerre ed elezioni da panico

Wall Street è ottimista e squassa le ombre che si erano estese nel 2023 riguardo al mercato azionario. A ben guardare la sfiducia sembrava quanto mai condivisibile: elezioni velenose che potrebbero cambiare assetti internazionali e alleanze – innanzitutto negli Stati Uniti – la guerra in Europa, la guerra in medio oriente. Ma il mondo, i suoi conflitti e i suoi cicli non hanno spaventato gli investitori, che si sono invece dimostrati convinti che la Federal Reserve, la Banca centrale americana, stia per terminare la lotta contro l’inflazione, sia prossima a porre fine ai rialzi dei tassi di interesse. Si aspettano che arrivi presto il taglio del costo del denaro e che questo cambi le dinamiche interne al mercato seguendo logiche che sembravano impensabili nei mesi passati di un 2023 poco ottimista. L’economia americana, nell’anno che si è appena concluso, è andata meglio del previsto, la recessione attesa non è mai arrivata, il valore delle azioni è aumentato, alimentato, secondo il Wall Street Journal, anche dall’euforia per l’intelligenza artificiale. L’anno che si attendeva nefasto, si è invece concluso con un rialzo che ha spinto azioni, obbligazioni, oro e anche criptovalute, mentre i rendimenti delle obbligazioni societarie rischiose sono scesi.

