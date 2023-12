Il bilancio dell'Inps mostra le criticità del sistema pensionistico

Per il 2024 previsto un passivo di 9,2 miliardi (+2,5 miliardi). Le entrate contributive aumentano (+11 miliardi), ma la spesa per prestazioni corre di più (+24 miliardi). L'unica nota positiva è il rapporto tra contribuenti e pensioni, che sale da 141,9% a 142,5%

Sulle pensioni la politica italiana da anni fa tanta propaganda, ma alla fine i numeri prevalgono sempre sulle parole. E le cifre del bilancio preventivo per il 2024 dell’Inps su questo punto sono abbastanza chiare: le cose andranno peggio rispetto al 2023, nonostante ci siano segnali di miglioramento. Il dato più significativo, quello che si legge dopo la linea finale del bilancio, è che il 2024 si chiuderà con un esercizio negativo di 9.250 milioni, in aumento rispetto ai 6.684 milioni dell’assestamento di bilancio del 2023. In pratica la perdita aumenterà di 2,5 miliardi di euro, risultando il dato peggiore degli ultimi anni dopo l’anno nero del Covid, il 2020, quando la perdita d’esercizio arrivò a 25 miliardi. Allora, però, da un lato esplosero le uscite per l’aumento delle prestazioni assistenziali, e dall’altro crollarono le entrate contributive per via dei lockdown.