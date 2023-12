Concorrenza uguale diritti. L'inaspettata lezione di "Fortnite"

Ringraziare per una volta il videogioco "incubo" di ogni genitore per la lezione di mercato mostrata ai nostri figli nella sfida epica vinta con Google

La concorrenza, che bellezza. Nei manuali di tecnologia globale, l’11 dicembre del 2023 verrà ricordato come un giorno storico per gli innovatori di tutto il mondo. La notizia storica coincide con una clamorosa sentenza arrivata lunedì mattina da una giuria federale di San Francisco che ha decretato la violazione da parte di Google delle leggi americane sulla libera concorrenza. La sentenza di primo grado arriva in seguito a una battaglia legale lanciata anni fa da Epic Games, una grande società partecipata da Sony e dai cinesi di Tencent che i genitori di tutto il mondo associano al nome di un videogioco da incubo: “Fortnite”.