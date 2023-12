Brazzale ricorda perché andare in pensione a 60 anni non è un obbligo di stato

I sessantenni devono essere impiegati e non solo pensionati. Serve uno scivolo verso l’occupazione e non solo e sempre qualche alchimia contabile/previdenziale per toglierli dal lavoro attivo e consegnarli alla quiescenza. La questione non dipende solo dalla ricerca dell’equilibrio previdenziale, ma tocca anche gli stessi interessi delle aziende (e, se lo stato avesse un po’ di elasticità, anche della pubblica amministrazione). Non si tratta di imporre per vie traverse gli obiettivi di lungo termine della legge Fornero, ma di valorizzare competenze ed energie. Perché la disponibilità di collaboratori esperti, motivati dalla realizzazione di progetti e non certo dall’ottenimento del posto fisso, arrivati anche a un momento della vita in cui si è più stabili, è ampia e serve solo che chi può assumere cominci a esercitare un po’ la fantasia.

