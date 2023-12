Fratelli d'Italia, sul Superbonus come Fantozzi

La Commissione di inchiesta modello Filini è una boiata pazzesca. La destra, che ha sostenuto il bonus 110 per cento di Conte anche dall'opposizione, dovrebbe usare questa lezione per un'autocritica sulle sue teorie economiche

L’ultima trovata del partito di Giorgia Meloni è una commissione d’inchiesta sul Superbonus. “Troppe ombre sulla gestione della pandemia e miliardi di euro sperperati per il Superbonus. Il responsabile di tutto questo ha un nome e un cognome: Giuseppe Conte”. In genere le inchieste si fanno per individuare i colpevoli, in questo caso per giustificare le condanne già emesse dal partito.