L'età dell'oro del lavoro che i sindacati non vogliono vedere

Sostiene l’Istat: l’occupazione continua a crescere, a ottobre ha raggiunto il 61,8 per cento un record storico. Certo, siamo lontani dalla media Ue (68 per cento), anche il tasso di disoccupazione è ancora al 7,8 per cento e quello giovanile resta troppo alto (24,7 per cento), tuttavia l’Italia parte dal basso, la risalita è lunga e faticosa, ma non si è fermata nemmeno con il colpo di freno al prodotto lordo, l’inflazione e l’ondata delle tante incertezze. Ancor più notevole è che aumentano i posti di lavoro a tempo indeterminato (+455 mila rispetto a un anno prima) e si riducono quelli a termine (-64 mila). Allora che cosa racconta Maurizio Landini? E cosa raccontano i firmatari del referendum per ripristinare l’articolo 18 (tra i quali per un periodo anche Elly Schlein segretaria del Pd che lo ha abolito), se la rimonta dell’occupazione è incominciata proprio dopo l’approvazione del vituperato Jobs Act?

