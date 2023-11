Produttività, questa sconosciuta. Uno studio sull'Italia e oltre

L’occupazione non cala ma aumenta, perché l’effetto di minor intensità di lavoro è sopravanzato dalla necessità di aumentare gli occupati per far fronte alla maggior domanda che sui mercati si è in grado di soddisfare

In Italia ci stiamo abituando a fenomeni malsani che invece consideriamo positivi. Ad esempio la crescita di occupati – siamo al record dacché esiste la serie storica! ripetono enfaticamente i politici – in presenza di una produttività che continua ad aumentare assai meno, e da venticinque anni moltissimo meno che nei paesi avanzati. Come se ciò non significasse che la maggior intensità di occupazione è assorbita proprio dai settori a bassissima produttività, intensità di capitale e valore aggiunto. Oppure a considerare esempio da seguire quello di grandi gruppi e grandi banche che annunciano rilevanti aumenti salariali rispetto a quelli dei contratti nazionali, più cospicui bonus ai propri lavoratori. Dimenticando che né l’una né l’altra cosa sono possibili per la stragrande maggioranza delle piccole imprese italiane.