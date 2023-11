Prepararsi alle imprese zombi

Un’ondata di fallimenti si sta abbattendo sulle imprese, scrive il Financial Times in un lungo editoriale. Negli Stati Uniti il ricorso alla legge sulla bancarotta (simile all’italiana amministrazione controllata) ha già raggiunto il livello più elevato dal 2010, c’è allarme in Inghilterra e Galles dove le insolvenze sono al punto più alto dalla grande crisi finanziaria. Allianz, la compagnia tedesca di assicurazioni, prevede che crescano ovunque, anche nella zona euro. La colpa è dei tassi d’interesse: prima erano troppo bassi ora sono cresciuti troppo e troppo in fretta. Dunque, dobbiamo invocare l’ortodossia monetaria violata da banchieri centrali sbarazzini come Janet Yellen e Mario Draghi che hanno lasciato un pesante fardello ai loro successori? In Italia lo si sente dire già da un po’. Persino per giustificare i ritardi del Pnrr. Il Ft cita l’immancabile Joseph Schumpeter secondo il quale “la depressione economica è per il capitalismo come una buona doccia fredda”. Ma la depressione è lontana, ammette il quotidiano britannico, e non è arrivata perché il costo del denaro è sceso fino a zero e anche sotto, in risposta alla grande crisi finanziaria prima e alla pandemia poi. Adesso è necessario tornare alla vecchia e buona normalità? Ma sono normali due guerre in corso, choc energetici, prezzi elevati, una Cina in deflazione? Davvero viviamo in tempi bui, diceva il poeta, quando anche la parola innocente è stolta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE