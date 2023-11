Poste presenta i risultati dei primi nove mesi: "Meglio del piano", dice del Fante

I risultati di Poste Italiane dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il piano strategico. E' quanto annunciato dall'amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, Matteo del Fante, commentando i risultati finanziari della società al 30 settembre. I ricavi nei primi nove mesi dell'anno sono pari a 8,9 miliardi di euro, in aumento del 6,8 per cento su base annua rispetto ai primi nove mesi del 2022, mentre i ricavi del terzo trimestre 2023 sono pari a 2,8 miliardi di euro, in crescita del 3,6 per cento su base annua, trainati da pacchi, pagamenti e margine di interesse. Il risultato operativo (Ebit) dei primi nove mesi del 2023 è pari a 2,1 miliardi di euro, in crescita dell'1,5 per cento su base annua con l'utile netto si attesta a 1,5 miliardi di euro, in aumento del 5,8 per cento su base annua, grazie a una gestione dei costi molto rigorosa. Il risultato operativo è pari a 539 milioni di euro nel terzo trimestre, in calo del 18 per cento su base annua, comprensivo di un bonus una tantum a bilancio destinato ai dipendenti e pari a 90 milioni di euro. L'utile netto del terzo trimestre è di 382 milioni di euro, in calo del 15,9 per cento su base annua.

"I risultati dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7 per cento, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo che ha raggiunto euro 2,1 miliardi. Tutto ciò è stato ottenuto anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi, in un contesto caratterizzato da inflazione", ha sottolineato del Fante.

"La forza di questa azienda risiede nella dedizione che i nostri colleghi mettono in campo ogni giorno", ha sottolineato il manager in una intervista a tutto campo al TGPoste. "Per questo motivo sono contento di annunciare un premio di risultato di 1.000 euro, un riconoscimento doveroso per la dedizione delle nostre persone, la grande forza e l'anima di questa meravigliosa azienda". Il bonus per i 120.000 dipendenti di Poste, ha spiegato del Fante, ha anche lo scopo di mitigare la dinamica inflattiva.