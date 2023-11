Dopo averlo denigrato, Meloni vuole ampliare ancora l'utilizzo del Pos 

Se davvero viviamo in tempi bui e “chi ride la notizia atroce non l’ha ancora ricevuta”, allora c’è davvero bisogno di tirarsi su. E noi del Foglio ci siamo sentiti davvero sollevati quando abbiamo letto il dispaccio con il quale l’Ansa informa che “a breve potrebbe essere più facile avere del contante, prelevando direttamente col pos in negozio”. Infatti il governo pensa di ritoccare le norme antiriciclaggio per favorire “il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio, tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata”. Traducendo qualche parola burocratese ciò vuol dire che il governo, sì proprio questo governo, “registra un interesse” verso la possibilità di usare il famigerato pos per pagare e anche per prelevare denaro contante. L’ostacolo verrebbe non dai commercianti, al contrario di quel che si era detto fino a oggi, ma dal fatto che i controlli scattano solo dopo i 250 euro in base alle regole contro il riciclaggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE