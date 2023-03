Gli errori che il Mef non può permettersi di fare nella trattativa sul Pos

Gli esiti del tavolo tecnico, istituito per mitigare i costi dei pagamenti elettronici, rischiano di bloccare la concorrenza tra gli operatori, in quanto probabilmente sfoceranno in un protocollo “volontario” tra i prestatori di servizi, così da stabilire gli importi delle commissioni. Rischi e opportunità

Si è svolta la settimana scorsa al Mef la prima riunione del tavolo tecnico per mitigare i costi degli esercenti dovuti all’accettazione di strumenti di pagamento elettronici, in particolare mediante carte. Oltre al ministero guidato da Giancarlo Giorgetti, partecipano anche i delegati di Adolfo Urso, dell’Abi, delle associazioni di categoria e dei prestatori dei servizi di pagamento. Due domande sorgono a questo punto. Come si sia arrivati al tavolo e se le decisioni potrebbero essere un passo falso del governo esclusivamente in danno alle imprese italiane.