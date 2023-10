La comicità di Meloni che parla di inemendabilità della legge di Bilancio

Se non c’è spazio per alcun emendamento dei partiti della maggioranza, a maggior ragione non ve ne sarà per nessuno delle opposizioni. Si vorrebbe che il parlamento non esistesse letteralmente più. Confidiamo che il Quirinale vorrà riservatamente spiegare al governo che non è consentito dalla Costituzione

Cari tutti, noi siamo gente seria e responsabile, quindi per evitare femminicidi decretiamo l’illegittimità di coltelli nelle vostre cucine e martelli nelle vostre cassette di bricolage: tali armi improprie verranno requisite e per il loro acquisto è disposta una particolare laboriosisssima licenza. Cari tutti, noi siamo gente seria e responsabile, dunque per vostra sicurezza decretiamo fuori legge ogni impianto di riscaldamento alimentato con combustibili che possano indurre esplosioni. Cari tutti, noi siamo gente seria e responsabile, perciò per vostra salute decretiamo da domani sospesa ogni vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione, e di qualunque alimento con più dell’1 per cento di grassi e zuccheri. Cari tutti, lo avrete capito che siamo gente seria e responsabile, ergo sarete felici di apprendere che, per la serenità vostra e dei vostri figli, decretiamo l’abolizione immediata nel diritto di famiglia di separazione e divorzio, per contrastare ogni dannosa ansia e sindrome abbandonica in adulti e piccini. Cari tutti, lo Stato è padre e madre di ciascuno di voi ed è per il vostro bene che poniamo un limite di legge alle ore di uscita serale di tutti i cittadini sotto i 30 anni, sottoposto al controllo delle forze dell’ordine attraverso apposita app a cui comunicare uscite e rientri, così tutti siano al riparo da droga, violenze e stupri che insidiosamente turbano le ore notturne.