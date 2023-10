Il Nobel per l'Economia a Goldin premia uno studio sull'occupazione femminile durato una vita

Un'immensa raccolta dati che analizza due secoli di cambiamenti del mercato del lavoro e come si è trasformata la partecipazione dell'occupazione femminile

Il Premio Nobel per l’economia 2023 va a Claudia Goldin. La motivazione riguarda i suoi studi su come funzionano i mercati del lavoro per le donne. Goldin è una storica economica ed è una economista empirica. Si è formata a Chicago (sotto l’influenza determinante di Gary Becker e Robert Fogel, anch’essi premi Nobel) e insegna ad Harvard.