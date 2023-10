La Cina resta in Cdp Reti: conviene?

Il governo italiano – scrive Reuters – confermerà a novembre l’accordo con cui nel 2014 l’azienda di stato China State Grid acquistò il 35 per cento di Cdp Reti, principale azionista di Terna, Snam e Italgas, e acquisì direttamente il 29,8 per cento di Terna. E’ la conferma di quanto Roma ha già illustrato al regime cinese. L’uscita dell’Italia dalla fallimentare Via della seta è considerata la risoluzione di un accordo che non ha arrecato vantaggi, ma non è un cambio di rotta sui benevoli rapporti reciproci. Reuters cita fonti secondo cui alla conferma del ruolo cinese nelle nostre reti energetiche non verrà applicato il meccanismo del Golden power, che il governo Meloni ha invece usato all’accordo Sinochem-Pirelli qualche mese fa (gli pneumatici più strategici delle reti?).

