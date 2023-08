La tassa sulle banche non causerà un credit crunch, dice Borla di Intesa Sanpaolo

Cisternino di Puglia. Una giovane donna dai capelli rossi e ricci, il volto solare, pronta alla battuta, abile nello schivare trappole dialettiche, una dote comunicativa che attrae il pubblico vacanziero venuto nella masseria Capece, in Valle d’Itria, per sentir parlare – incredibile a dirsi – di banche tassate dal governo, accusate di aver calato una barriera tecnologica che allontana i clienti, addirittura di “desertificazione” per aver chiuso troppi sportelli. Molti al Festival dei Sensi si aspettavano la classica concione difensiva di un banchiere in grisaglia, invece hanno trovato Virginia Borla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE