Il calo dei prestiti alle imprese non è un buon motivo per colpire la Bce 

Se la Bce stesse cercando un segnale di efficacia della sua politica monetaria per decidere come regolarsi sulle prossime mosse (si riunisce giovedì) lo potrebbe trovare nel calo del 42 per cento registrato dalle domande dei prestiti alle imprese nell’Eurozona nel secondo trimestre 2023. E’ la stessa Banca centrale europea a segnalare nel suo consueto rapporto sul credito bancario come i finanziamenti alle attività economiche siano precipitati ai minimi dal 2003 per effetto dell’aumento dei tassi d’interesse in modo forse anche più intenso rispetto alle attese. A crollare in particolare è la domanda di prestiti alle piccole e medie imprese (meno 40 per cento) mentre per le aziende di maggiori dimensioni (meno 34 per cento) il calo è al di sopra di quello registrato durante la grande crisi finanziaria globale. Questi dati si possono prestare a due interpretazioni.

