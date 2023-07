“La Bce terrà alti i tassi per rimediare a un errore”. Parla Bruni

Di fronte al peggioramento dei dati economici dell’Eurozona, c’è chi comincia a ipotizzare la fine della stretta monetaria a settembre. “Ma probabilmente non sarà così”, dice al Foglio Franco Bruni, economista dell’Università Bocconi e vice presidente dell’Ispi. Per Bruni la Bce, che si riunisce giovedì, farà il necessario per riportare l’inflazione al 2 per cento perché si è resa conto “dell’enorme ritardo” con cui ha avviato l’aumento dei tassi un anno fa. “C’è stato un grave e colpevole errore di sottovalutazione da parte delle banche centrali su entrambe le sponde dell’Atlantico che le ha poi costrette a manovre particolarmente aggressive”. Bruni è tra i critici più severi delle recenti politiche di Bce e Fed e ha messo tutto nel suo ultimo libro “Oltre le Colonne d’Ercole”, che presenterà a Milano con il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. “Non è detto che la pensiamo allo stesso modo – puntualizza – ma siamo d’accordo che è un punto su cui vale la pena riflettere per evitare di ricaderci in futuro. Le banche centrali devono tornare a fare il loro mestiere, cioè garantire la stabilità finanziaria e quella dei prezzi, mentre per un po’ è sembrato che la politica monetaria dovesse svolgere un compito che è contro la sua natura: stimolare l’economia mantenendo in eterno i tassi a zero o diventando per periodi troppo lunghi il principale acquirente del debito dei paesi membri. Ebbene, penso che sia una strada sbagliata. E’ fondamentale, invece, che la Bce si riappropri della sua missione originale mentre la politica europea, quella sì che dovrebbe fare passi in avanti cercando la coesione necessaria per aumentare la spesa comune in campi come le infrastrutture, la sanità e l’emergenza climatica”.

