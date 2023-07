La Corte di Giustizia boccia il Golden power ungherese. Lezioni per noi

Dopo anni di irresistibile espansione del controllo sugli investimenti esteri in tutta Europa, la Corte di giustizia, con la sentenza nella causa C-106/22 del 13 luglio, ha, per la prima volta dai tempi delle ormai antiche pronunce sulla golden share, posto un limite alla pretesa degli Stati membri di esercitare poteri speciali di veto e di prescrizione in un numero crescente di settori e di casi. Per battere un colpo è stato necessario attendere un provvedimento ‘esorbitante’ da parte di un governo non molto amato a Bruxelles, quello ungherese (a proposito, lode al giudice nazionale che ha sottoposto la questione preliminare alla Corte di Lussemburgo). Il caso riguardava il veto all’acquisizione di una società che gestisce una cava di ghiaia, sabbia e argilla da parte di una società di diritto ungherese retta da una complessa catena di controllo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE