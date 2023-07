Il capitale e il soft power per far crescere le piccole eccellenze

Quando ormai vent’anni fa Mathieu Chabran lasciò Merrill Lynch insieme al suo collega Antoine Flamarion, lo presero per pazzo. “Crazy” scrisse persino il Financial Times. Due giovani francesi, due teste calde, 28 anni Mathieu e 31 Antoine, che mollavano una portaerei della finanza per imbarcarsi su un loro piccolo, anzi minuscolo battello e solcare un mare allora poco conosciuto, facendosi spazio in un mercato creditizio dominato dalle grandi banche. Era ancora l’èra delle fusioni e acquisizioni, della “turbofinanza”, degli ultimi Gordon Gekko che compravano aziende per rivenderle a pezzi, ma la nuova generazione cercava un’altra frontiera radicata nella “economia reale”: gestire risparmi e patrimoni per far crescere le imprese.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE