L'Italia si avvicina al suo G7  con dati da record. Eccoli

Nel biennio 2022-2023, il nostro paese metterà a segno la più forte crescita economica tra i paesi del forum internazionale, con un aumento del Pil del 5 per cento in due anni. Con questi numeri il nostro paese non può più avere un rating inferiore a quello della Francia

La vetrina della presidenza italiana del G7 del 2024 costituirà una occasione unica per il nostro Paese. Infatti, permetterà all’Italia di presentare agli altri 6 grandi partner e al mondo intero i progressi strutturali compiuti dalla nostra economia negli ultimi anni, in particolare dopo la pandemia, anche come conseguenza delle riforme già avviate nel quinquennio precedente. Sarà l’occasione perfetta, per una nazione come la nostra, che è sempre stata incapace di predisporre una narrativa efficace da contrapporre ai luoghi comuni che le sono da sempre affibbiati, per organizzare finalmente una comunicazione vincente. E per ribadire anche ai mercati e alle istituzioni internazionali che dopo Draghi l’Italia resterà nel solco di Draghi, che le riforme continueranno e che la forte ripresa post Covid della nostra economia non è stato un episodio casuale e isolato.