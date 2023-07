Campioni nazionali: che fare? La nuova sfida di Meloni, oltre Generali

L'Ivass ha autorizzato Delfin a salire fino al 20 per cento delle quote del Leone di Trieste. Come per altre partire industriali e finanziarie, "ora è il tempo della politica"

Generali sale, Delfin precisa e il balzo del 6% con il quale si è aperta la giornata in borsa viene ridimensionato. Il mercato, intanto, si prepara a un’altra sfida per il Leone di Trieste, anche se i potenziali protagonisti tengono le carte coperte e s’affrettano a raffreddare gli eroici furori. Fatto sta che l’Ivass, l’istituzione che controlla le assicurazioni, presieduta da Luigi Federico Signorini direttore generale della Banca d’Italia, ha autorizzato Delfin la holding della famiglia Del Vecchio guidata da Francesco Milleri, a salire oltre la soglia del 10% fino ad arrivare al 20%. Il via libera è avvenuto dopo che “casualmente” il tetto era stato superato in seguito all’acquisto di azioni proprie. Un evento tecnico che apre la strada a una manovra politica? Equita, l’investment bank indipendente, ritiene che l'autorizzazione dell'Ivass aumenterà nuovamente “l'appeal speculativo” su Generali e indirettamente su Mediobanca. Delfin, dopo che La Repubblica ha sparato la notizia in prima pagina, ha spiegato che questa mossa non nasconde nessuna “particolare strategia”. E tuttavia “questo è il tempo della politica” come ha detto ieri Giorgia Meloni all’assemblea dell’Assolombarda.