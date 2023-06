Tutto quello che il presidente dell'Agcm Rustichelli non dice a favore della concorrenza

La presentazione della Relazione annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è un momento importante per fare un bilancio non solo delle attività dell’Antitrust, ma anche dello stato di salute della concorrenza in Italia. Mai come oggi un richiamo autorevole sarebbe stato necessario: troppe volte le ragioni della concorrenza sono state ignorate o addirittura affossate dalla politica. Purtroppo, anche quest’anno il presidente Roberto Rustichelli ha scelto di sprecare questa opportunità, deviando l’attenzione su questioni che sono, in gran parte, al di fuori del suo controllo e di quello del governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE