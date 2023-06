Confartigianato guida le Pmi verso la sostenibilità

Le piccole imprese sono sempre più “verdi” e impegnate a ridurre l’impatto delle proprie attività. Lo dice un’analisi di Confartigianato, secondo la quale la difesa dell’ambiente sta a cuore al 66,3 per cento delle Pmi. In particolare, le azioni green coinvolgono 99 mila piccole imprese con 304 mila addetti della filiera delle energie rinnovabili e 486 mila piccole imprese delle costruzioni al lavoro per garantire risparmio ed efficienza energetici degli edifici. Sostenibilità è la parola d’ordine anche per i 144 mila piccoli imprenditori che operano nell’economia circolare e le 70 mila imprese artigiane dell’autoriparazione che offrono servizi sul mercato delle auto ibride ed elettriche. Ma è sul fronte delle competenze green che, secondo Confartigianato, le piccole aziende battono addirittura le altre dimensioni d’impresa. Nel 2022, infatti, per il 44,7 per cento del personale da assumere (pari a quasi 1,5 milioni di persone), i piccoli imprenditori hanno richiesto un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Per le medie e grandi imprese il fabbisogno di lavoratori con competenze green si è fermato al 36,5 per cento. Tra i settori con la maggiore domanda di manodopera con skill “verdi” spiccano le costruzioni, l’autoriparazione, i servizi di trasporto e logistica. A livello territoriale, sono le regioni del Mezzogiorno, in testa Puglia, Sicilia e Campania, quelle in cui le piccole imprese chiedono il numero più alto di lavoratori con una spiccata attitudine a processi di energy saving e con un ridotto impatto ambientale.

