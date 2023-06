Così Btp e assicurazioni sono entrate in competizione sul risparmio

Forse è stato un po’ troppo ottimista il ministro delle Imprese Adolfo Urso nel dire lunedì che la soluzione per la crisi di Eurovita “è attesa ad ore”. In realtà, le cinque compagnie coinvolte nel salvataggio (Intesa Vita, Poste Vita, Generali, Unipol e Allianz) sono ancora sedute intorno al tavolo con il commissario straordinario e l’Ivass per definire i particolari dell’aumento di capitale necessario in assenza di un fondo di garanzia. E, a quanto risulta, non si tratterebbe di dettagli. Comunque, si è alla stretta finale e non ci vuole molto per capire perché su questo caso sia elevata l’attenzione anche da parte del governo: in ballo non ci sono solo le polizze vita di 350 mila clienti (che si stanno vedendo prorogare il blocco dei riscatti fino a settembre), ma la reputazione dell’intero settore che si interfaccia direttamente con il risparmio.

