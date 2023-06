“Abbiamo costruito la banca digitale in 12 mesi e sul Pnrr che si fa?”, dice Messina (Intesa)

Era particolarmente orgoglioso Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, quando ieri mattina ha presentato la nuova banca digitale del gruppo: Isybank. Orgoglioso per le caratteristiche innovative del progetto, che ambisce a diventare un modello di riferimento (“una palestra digitale”) per tutto il settore, ma anche per il brevissimo tempo impiegato per metterlo in piedi, 12 mesi da quando se ne è cominciato a parlare all’interno del gruppo. Dopo questa esperienza, ha detto in buona sostanza Messina, è difficile capacitarsi del fatto che in Italia si stia ancora a discutere dei finanziamenti del Pnrr sul digitale. “In soli 12 mesi noi abbiamo fatto qualcosa di cui l’intero paese può essere orgoglioso”. Una provocazione? Non è nello stile del numero uno di Intesa Sanpaolo, ma una riflessione sì e anche, indirettamente, un’esortazione al governo ad accelerare sul piano europeo perché l’Italia “ha bisogno di crescere del 2 per cento” grazie a nuovi investimenti, non importa se si chiamino Pnrr o in un altro modo.

