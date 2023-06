La battaglia di Intesa Sanpaolo sui salari segna la fine dell'associazionismo bancario

Ha generato qualche imbarazzo tra le altre banche l’apertura del consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, agli aumenti di stipendio dei dipendenti richiesti dai sindacati (“Con 7 miliardi di utili netti non mi metto a negoziare per 400 euro”). Se la replica a caldo dell’ad di Bper, Piero Montani, è stata in parte ironica (“Vuole che dica una cosa contraria a Carlo Messina?”) e in parte seria (“Sono convinto che il rinnovo del contratto si chiuderà presto e bene” e “l’aspetto economico non è il più importante, al benessere dei lavoratori ci pensiamo anche noi”), il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, è stato più freddo difendendo la sua adesione al Casl-Abi da cui, invece, Intesa è uscita quando ha deciso di condurre in autonomia la trattativa sindacale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE